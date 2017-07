Peluk Erat Axel Matthew, Valerie Thomas Langsung Curhat

JAKARTA - Pasca insiden kasus dugaan penganiyaan yang terjadi pada Axel Matthew Thomas, sang adik rupanya mengunggah sebuah pose mengharukan yang dimana memperlihatkan wajah lebam dari Axel Matthew.

Unggahan itu dibagikan oleh Valerie Thomas lewat instagram pribadinya @valerieethomas belum lama ini. Wajah dari Valerie pun tanpa ekspresi, seolah meratapi nasib sang kakak yang terkulai lemah di rumah sakit.

"Sahabatku, Aku tidak akan pernah tahu hidupku tanpamu," tulis Valerie Thomas.

Sementara itu, netizen yang melihat unggahan dari gadis 18 tahun ini menuai pujian bahkan sekedar doa pun dipanjatkan netizen untuk kesembuhan Axel Matthew.

Sebelumnya, Axel Matthew diduga dikeroyok oleh oknum polisi pada Sabtu 15 Juli 2017 di hotel Kristal, Jakarta Selatan. Kejadian inipun membuat ayahnya Jeremy Thomas berserta sang isitri Ina Thomas turun tangan.

"Semoga bisa melewati semua ini ka matthew , gws @axelmatthewthomas," tulis @mrsshinta_iyank.

"So saddd, get well soon @axelmatthewthomas ❤," tulis @dinipaw.