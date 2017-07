Disinggung Pertanyaan Kapan Nikah, Boy William Santai

JAKARTA - Berbicara soal pernikahan aktor sekaligus presenter Boy William menyikapinya dengan santai. Kendati usia sudah menginjak angka 25 tahun, Boy enggan mempersunting sang kekasih, Karen Vendela dalam waktu dekat.

Jalinan asmara antara Boy dengan Karen memang sudah memasuki jenjang yang lebih serius. Terbukti meskipun menjalani hubungan long distance relationship (LDR), mereka tetap saling percaya satu sama lain.

Bahkan kedua orangtua mereka baik Boy dan Karen sudah berhubungan dengan baik. Beruntung kedua belah pihak diakui Boy tidak menuntut banyak kepadanya untuk bergegas menikahi sang kekasih.

"Orang tua masing-masing kita aman. Santai saja. Ya sudahlah ya. Enggak ada yang nanya-nanya juga. Lebih ke cari duit dulu yang banyak, laki-laki kan," katanya saat dijumpai di Artotel Thamrin, Jakarta Pusat.

Ia pun menambahkan, "Aku kenal keluarga dia, dia kenal keluarga aku. Kita masih muda juga enggak tahu mau dibawa kemana. Ya kalo diijinin Tuhan kita ikutin saja."

Usia masih terbilang muda, bintang Di Balik 98 itu pun masih ingin meraih cita-cita yang idamkan selama ini. Boy masih berharap dapat membangun perusahaan sendiri untuk masa depan kelak agar kehidupan rumah tangga lebih terjamin.

"Gue pengen membuat perusahan sendiri, company. Tapi kesuksesan itu kan dipegang sama Tuhan. Go with the Flow saja," pungkasnya.