Bella Thorne Bantah Berhubungan Seksual dengan Scott Disick

LOS ANGELES – Bella Thorne mengomentari rumor-rumor yang terus mengaitkannya dengan Scott Disick. Awal minggu ini, Bella memberikan bantahan soal gosip yang mengatakan jika ia pernah berhubungn seksual dengan Scott.

Bella mengatakan jika dia dan Scott tak lebih dari sekadar teman. Karena hubungannya dengan Scott yang tak lebih dari teman tersebut, Bella pun malas mengomentari masalah Scott dan sang mantan, Kourtney Kardashian yang menyeret namanya.

“Aku tak pernah berhubungan seksual dengannya. Aku tak pernah menonton Keeping Up with the Kardashians. Aku tak mengikuti apapun tentang itu,” tegas Bella seperti dilansir US Weekly.

Meski begitu, Bella membantah memiliki hubungan buruk dengan keluarga Kardashians. Sebaliknya, ia malah berteman baik dengan kakak-beradik Kylie dan Kendall Jenner.

“Aku tak punya masalah dengan mereka,” tambah Bella.

Sekadar informasi, gosip tak sedap antara Bella dan Scott muncul setelah aktris 19 tahun tersebut diketahui kembali dari Cannes, Prancis usai berpesta dengan Scott. Pesta tersebut juga diramaikan oleh teman-teman model mereka.