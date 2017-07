FOTO: Netizen Kompak Gagal Fokus Lihat Pose Terbaru Olivia Jensen

JAKARTA - Olivia Jensen baru-baru ini membuat netizen heboh. Bermaksud memamerkan foto putrinya, Aurora Jensen Purnama, netizen justru dibuat salah fokus dengan bentuk tubuh Olivia yang sudah kembali langsing.

"Oliv body-nya baru lahiran padahal ya masih langsing," ujar salah satu netizen dalam komentarnya.

Dalam foto tersebut, Olivia Jensen tampak mengenakan busana tanpa lengan dengan kombinasi warna hitam, putih dan abu-abu. Sementara Aurora yang berada dalam timangan Olivia terbalut selendang pink bermotif polkadot.

"First mirror selfie with this one week baby," tulis Olivia Jensen dalam caption.

Meski sebagian besar netizen mengomentari bentuk tubuh Olivia Jensen, masih ada pula yang tetap fokus pada sosok Aurora. "Hello Aurora sayang," kata netizen.