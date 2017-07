FOTO: Ashanty Pamer Momen Romantis Kedua Orangtuanya

JAKARTA - Ashanty memamerkan momen romantis Almarhum kedua orangtuanya saat masih berusia muda. Hal tersebut tampak dalam salah satu postingan di laman Instagram pribadi milik istri Anang Hermansyah.

"Darling mas Tjahjo, keep this in your wallet dear and always remember me who's far away but near in your heart," bunyi kalimat dalam caption, yang diambil Ashanty lewat tulisan tangan sang ibu.

Selain memamerkan momen romantis kedua orangtuanya, Ashanty turut memposting gambar lama sang ibu saat muda. Rupanya, foto tersebut merupakan satu kesatuan dengan tulisan romantis yang ditemukan Ashanty.

Di akhir kalimat caption, Ashanty tidak lupa memanjatkan doa bagi kedua orangtuanya yang kini telah tiada.

"Semoga semua amal ibadah mama dan papa diterima oleh-Nya dan dibukakan pintu surga. Amin. Al-Fatihah," tutup wanita 32 tahun.

Postingan tersebut menuai respon beragam dari netizen. Ada yang memberikan pujian atas romantisme kedua orang tua Ashanty, dan ada pula yang menyoroti kecantikan sang ibu lewat foto yang ditampilkan.