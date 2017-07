FOTO: Bastian Steel Terbukti Tetap Dicintai Fans

JAKARTA - Bastian Steel rupanya tetap mendapat tempat di hati para fans meski sempat menjadi korban bullying netizen. Seperti yang terlihat di laman Instagram remaja 17 tahun, kerumunan fans tetap memadati aksi panggungnya di salah satu pusat perbelanjaan.

"I love you guys so much! Tulus cintaku kepada kalian," tulis Bastian dalam caption untuk membalas dukungan yang terus diberikan para fans.

Seperti diketahui, Bastian Steel sempat menjadi bulan-bulanan netizen kala isu kedekatannya dengan Chelsea Islan tersebar luas. Bahkan, tagar Aksi Bela Islan sempat dibuat netizen untuk menyudutkan pelantun Juara Di Hati yang dianggap tidak layak memacari wanita 22 tahun. Kendati demikian, pemilik nama asli Bastian Bintang Simbolon memilih untuk menanggapi tindakan netizen tersebut dengan santai.

Menanggapi kalimat penuh cinta dari Bastian Steel, kelompok fans mantan personel Coboy Junior itu langsung menggila. Beramai-ramai, mereka membalas ucapan cinta dari Bastian melalui kolom komentar.

"Sayang Babas selalu. Keep strong ya," kata salah seorang fans.