Indra Bekti dan Sang Istri Siap Jalani Program Kehamilan Lagi

JAKARTA - Pasca diterpa musibah ketika sang buah hatinya meninggal dunia, pasangan Indra Bekti dan Aldilla Jelita tak patah semangat untuk memperoleh momongan kembali.



Pria 39 tahun tersebut pun mengungkapkan kalau dirinya dan Dilla kini berencana untuk menjalani program kehamilan. Mereka pun akan mulai menjalani program tersebut satu bulan mendatang selama setahun lamanya.



"Baik alhamdulillah. Kemarin Dilla sakit, alhamdulillah ini sudah sehat, nanti kita pengin program lagi," ujar Bekti saat ditemui di TM Studio 67, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).



"Kata dokter harusnya sih setahun, setahun full obat-obatan dulu full. Sebulan lagi lah. Tapi sudah enggak sabar sih pengin lagi," tambahnya.



Sempat dikaruniai anak laki-laki walaupun harus ditinggalkan selama-lamanya, pelantun lagu Kok Gitu Sih tersebut kini masih berharap untuk memiliki anak laki-laki kembali.



"Cowo sih. Kemarin kan sudah punya anak cowok tuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sekarang bisa diberikan cowok lagi," tutupnya.

