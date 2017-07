FOTO: Antar Anak ke Sekolah Baru, Dian Sastro Panik

JAKARTA - Mengantarkan anak ke sekolah baru rupanya sangat membuat Dian Sastrowardoyo deg-degan. Bahkan, rasa itu melebihi anaknya sendiri, Shailendra Naryama Sastraguna Sutowo yang diantarnya ke sekolah.

Bahkan, ia merasa lebih tertekan dibandingkan putra yang akrab dipanggil Shaien tersebut. "Ternyata... jauh lebih deg degan ibunya daripada anaknya..😂😂😅😅😅 Hari ini saya sengaja ambil cuti kerja untuk bisa nganterin Shaien masuk sekolah baru," tulis Dian dalam keterangan foto yang diunggahnya Senin (17/7/2017).

Di foto itu, Dian mengabadikan salah satu momen sebelum melepas Shaien ke lingkungan sekolah dasar. Wanita cantik pemeran film Ada Apa dengan Cinta ini menambahkan,"sebagai seorang ibu, saya panik dan takut menghadapi pagi ini."

Karena itu, hari yang kebetulan juga hari ulang tahun Shaien dirasa sangat sedih. Apalagi, Dian justru mengingat kembali rasa paniknya ketika pertama kali diantarkan ke sekolah oleh ibunya. Saat itu, Dian mengaku merasakan separation anxiety (cemas karena berpisah).

"Dalam hitungan menit menuju bel masuk, saya merasakan separation anxiety, karena saya tahu, pada akhirnya saya akan harus menjalani proses itu sendirian. Mom is going to leave to the office, dia udah jelasin itu ke saya beberapa kali, dan saya.. akan menghadapi itu semua.. sendirian," tulis Dian.

Namun, hal itu justru berbeda dengan Shaien. Menurut Dian, Shaien justru sangat santai menghadapi hari pertamanya di sekolah baru itu. "Hmm... kayanya dia santai santai aja tuh! 🤔 Dan pagi ini, saya perhatikan benar-benar ekspresinya dari jauh. Setelah saya antar ke kelasnya. Kok dia hepi hepi aja ya? Untuk semua fellow moms yg mengalami momen2 seperti yg saya alami, I feel you I heart you #ibutangguh,"