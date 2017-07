FOTO: Reaksi Ivan Gunawan saat CNBLUE Terima Jaket Rancangannya

JAKARTA - Kabar pemberian karya busana rancangan Ivan Gunawan untuk band asal Korea Selatan CNBLUE telah sampai ke telinga sang perancang.

Para BOICE (sebutan fans CNBLUE) menggelar project pemberian kado sebagai kenang-kenangan untuk momen kehadiran Jung Yong Hwa, Lee Jong Hyun, Kang Min Hyuk dan Lee Jung Shin dalam konser 'Between Us in Jakarta' pada 15 Juli 2017.

Mereka memilih jaket dan kemeja rancangan desainer sekaligus artis Ivan Gunawan untuk pelantun When I Was Young tersebut. Bukan tanpa alasan, salah seorang penggerak project menjelaskan latar pemilihan rancangan Ivan untuk diberikan kepada idola mereka.

Amie (founder CNBLUE4INA) mengatakan bahwa pemilihan jaket dan kemeja diberikan dengan motif juga model berbeda, yang disesuaikan dengan karakter para member.

"Batik adalah khas Indonesia dan kami memilih Ivan Gunawan karena design dan corak batik dari Ivan Gunawan lebih ke anak muda. Jadi cocok banget buat CNBLUE," ujar Amie kepada Okezone.

CNBLUE4INA bersama Fanbase Malang, Fanbase Surabaya, Fanbase Jogja, Fanbase Army, Fanbase Borneo, dan Fanbase Group Line Boice Indonesia telah memperaiapkan ini semua sejak Mei kemarin. Ia menambahkan bahwa mereka memberikan kado tersebut setelah konser berlangsung lewat manajer CNBLUE.

Mengetahui hal itu, Ivan Gunawan mengunggah ulang/repost sebuah portal berita fanbase k-pop yang memberikan kabar tersebut. Tanpa menulis ulang apapun, Ivan kebanjiran ucapan selamat dan bangga dari para penggemar CNBLUE di Indonesia.

"The best designer in Indonesia @ivan_gunawan semoga jaketnya dipakai sama abang2ku ini ya @jyheffect @cnbluegt @mr_kanggun @leejungshin91so proud of you," tulis @putrdewi.

"Nice bang @ivan_gunawan semoga karyanya bisa terus membanggakan Indonesia," tulis @rully_sukarmin.

"Penasaran mereka pakai rancangan desainer ternama Indonesia," tulis @lululeiskia.