Fans Minta Park Seo Joon Nikahi Kim Ji Won seperti Song-Song Couple

JAKARTA - Kisah asmara cinta lokasi tampak tengah marak di kalangan selebriti Korea. Mulai dari Ahn Jae Hyun - Go Hye Sun, UEE - Kangnam hingga Song Jong Ki dan Song Hye Kyo.

Kali ini pasangan dalam drama Fight for My Way yakni Park Seo Joon dan Kim Ji Won sedang ramai dijodohkan oleh para penggemarnya. Hal itu terlihat dalam sejumlah komentar di media sosial.

Salah satu yang menarik perhatian publik adalah potret liburan para pemeran Fight for My Way di Pulau Jeju yang diunggah oleh Park Seo Joon di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, tak hanya Park Seo Joon dan Kim Ji Won, melainkan ada juga aktor Choi Woo Sik, yang tampil dalam beberapa episode.

Potret ketiganya membuat penggemar mengingatkan akan kebersamaan Song Jong Ki, Song Hye Kyo dan Yoo Ah In yang saat itu masih mengaku dalam lingkar persahabatan. Namun, secara mengejutkan Song Song Couple mengumumkan rencana pernikahan tanpa kabar pacaran terlebih dahulu.

Hal ini membuat penggemar memprediksi Choi Woo Sik hanyalah sahabat Park Seo Joon yang menutupi kisah asmara Kim Ji Won. Mereka berharap agar pasangan pemeran Do Man dan Aera akan menjadi pasangan sesungguhnya di dunia nyata dan hingga ke jenjang pernikahan.

"Aku senang bisa bertemu lagi dengan rekan terbaik," tulis SeoJoon.

"Foto ini mengingatkanku dengan SongSong Couple dan Yoo Ah In. Sabar dulu untuk pengumuman pacaran," tulis @laysyvv.

"Mirip foto SongSong Couple sama Yoo Ah In nih," tulis @gianranidiva.

"OPPA SAMA JIWON COCOK PLIS BGT KAWIN," tulis netizen asal Indonesia @alysawd.

"Nikahi Jiwon bang adek ikhlas," tulis @lannahdianaf