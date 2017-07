Sukses sebagai Penyanyi, Jaz Ditawari Bermain Film

TANGERANG - Sukses dengan single Dari Mata dan Kasmaran, ternyata penyanyi Jaz ditawari untuk terjun ke bidang lain di luar tarik suara, yakni berakting di sebuah film. Namun, pria 24 tahun tersebut menolak tawaran lantaran ingin tetap fokus berkarir sebagai penyanyi.

"Tawaran sih ada yang 'Ayo Jaz main film gini gini' tapi cuma karena Jaz sekarang itu niatnya belum fokus disitu sih," ujar Jaz saat ditemui di Scientia Park, Tangerang, Senin (17/7/2017).

Kendati demikian, penyanyi kelahiran Brunei Darussalam tersebut tak menutup diri jika suatu saat nanti ditawari lagi untuk bermain film. Tetapi Jaz bercerita kalau dirinya sempat berakting dalam sebuah situasi komedi untuk satu episode.

"Pengin sih pengin coba, tapi not for now karena Jaz juga pengen fokus di nyanyi dulu karena baru ngeluarin first single second single," ungkapnya.

"Kemaren sempat juga main cuma satu episode doang di The East. Nah akhirnya for now kalau ada tawaran lagi sih belum," tutup Jaz.