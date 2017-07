Gokil, Kapten Team KIII di JKT48 Taklukkan Gunung Semeru

JAKARTA - Ketua Team KIII JKT48 Ratu Vienny Fitrilya akhirnya berhasil mendaki Gunung Semeru. Apa yang dilakukannya ini untuk memenuhi janjinya kepada fans. Apa itu?

Dilansir Sindonews, penyanyi yang biasa disapa Vienny ini sempat berjanji kepada penggemarnya, jika jika Team KIII yang akan menggelar konser tunggal berhasil mengumpulkan 1000 tiket, maka dia akan mendaki Gunung Semeru.

Vienny begitu senang dan bahagia bisa mendaki gunung tersebut dan menancapkan bendera Team KIII di Gunung Semeru. "Syukurlah, kesampaian membawa harapan dan mimpi teman-teman Team KIII ke puncak tertinggi di Pulau Jawa," tulis Vienny dalam akun Twiiter @Viny_JKT48.

Tidak mudah baginya untuk bisa sampai puncak Gunung Semeru, dibutuhkan perjuangan dan kerja keras. Dia mengaku perjalanannya itu membutuhkan waktu sekitar tujuh jam untuk mencapai puncak. Vienny pun tidak menyangka bisa berhasil mendaki gunung tertinggi di Jawa itu.

"What comes after the hardest climb! 7 hours total from Kalimati to the top. Ah, masih gak kepikiran sama sekali dapat rezeki begini,” terangnya.

Hingga saat ini, Team KIII telah berhasil mengumpulkan 1.600 penggemar untuk menyaksikan konser tunggal mereka. Para personel Team KIII pun tak hanya puas mendapatkan 1.000 penggemar, tapi mereka ingin bisa mendapatkan 4.000 penggemar untuk menyaksikan pertunjukan mereka pada 29 Juli 2017.