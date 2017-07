Bersumpah Setia, Ranty Maria Tak Akan Tinggalkan Ammar Zoni

JAKARTA - Ranty Maria nampaknya terus memberikan dukungan kepada Ammar Zoni yang tersangkut kasus narkoba. Aktris berusia 18 tahun ini mengaku tetap setia dan tidak akan meninggalkan pria yang mendapatkan hatinya itu.

Dilansir Sindonews, lewat siaran video di akun Instagram @rantymaria, artis cantik ini berusaha memberikan semangat untuk Ammar. Dia yakin Ammar akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik seusai positif narkoba.

"Bae, semua orang yang sayang kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung km berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi," tulis Ranty pada Insta Story di media sosialnya.

Tidak hanya itu, Ranty terus mendoakan Ammar agar tetap kuat dalam menjalani beberapa pemeriksaan terkait narkoba. Kebagai kekasih, dia hanya bisa memberikan doa dan semangat untuk Ammar.

"And yes, I'm always here. Always believe that God is good. It's all God's plan. So learn from it. Pray. Learn. Pray. Learn. And Pray. Deep inside you, you have an absolutely good heart. And thats why we all love you. I miss you," tulisnya.

Seperti diketahui, polisi menemukan barang bukti ganja seberat 39,1 gram dan beberapa lintingan rokok serta plastik dan korek api di rumah di kawasan Depok.