Dianggap Permainkan Niqab, Dewi Sandra Akhirnya Minta Maaf

JAKARTA - Dewi Sandra menjadi bahan kritikan netizen gara-gara videonya memakai niqab di suatu acara belum lama ini. Menerima kritikan tersebut, Dewi lantas meminta maaf.

Lewat sebuah postingan Instagram pada Sabtu (15/7/2017), Dewi meminta maaf atas kesalahannya. Dalam caption panjangnya, istri Agus Rahman itu terutama menunjukan permintaan maafnya kepada perempuan-perempuan yang memakai cadar.

"Intinya, kami semua memang tidak paham dan tidak ada niat sedikit pun. Oleh karena itu saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya yang terluka. Ukhti-ukhti yang saya hormati, salut, kagum dan menghargai, saya ingin mohon maaf terutama kepada kalian," tulis Dewi di permohonan maafnya.

Bersamaan dengan permintaan maafnya, Dewi meminta publik untuk mengingatkannya jika melakukan salah. Mantan istri Glenn Fredly ini mengunggah foto dengan tulisan, "If i'm wrong, educate me. Don't belittle me."

Permintaan Dewi sendiri mendapat respon beragam dari netizen. Ada yang menguatkan Dewi, ada pula yang kagum dengan keberanian Dewi untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf.