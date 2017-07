Dear Fans, CNBLUE Janji Akan Kembali ke Indonesia Lagi

JAKARTA - Penantian empat tahun Boice (sebutan fans CNBLUE) untuk melihat kembali aksi panggung Yonghwa cs terbayar sudah. Selama dua jam lebih, Boice Indonesia dimanjakan dengan penampilan energik CNBLUE dalam konser bertajuk "Between Us" yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (15/7/2017).

CNBLUE menyanyikan 24 lagu mereka. Lagu-lagu tersebut merupakan campuran dari lagu lama dan baru, serta lagu Korea dan Jepang mereka. Setidaknya ada empat lagu Jepang yang dibawakan oleh grup beranggotakan empat orang itu.

Selesai memanjakan penggemar setianya, tiba waktunya bagi CNBLUE berpisah dengan Boice Indonesia. Sebelum berpisah, Yonghwa membuat janji kepada fans tanah air bahwa mereka akan kembali lagi tampil menghibur fans Indonesia.

"We will come back again again and again, forever. Jakarta, we will comeback again. Jakarta, do you feel me?" kata Yonghwa dalam bahasa Inggris.

