CNBLUE Interaksi dengan Fans Pakai Bahasa Inggris Sepanjang Konser, Good Job!

JAKARTA - CNBLUE menunjukkan diri sebagai grup yang beda dari artis Korea lainnya. Jika hampir semua grup Korea yang datang ke Indonesia memakai penerjemah untuk berinteraksi dengan penonton, tidak demikian dengan band andalan FNC Entertainment ini.

Sepanjang konser berlangsung selama dua jam lebih, keempat personel CNBLUE berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Hanya sekali grup pelantun Can't Stop itu bicara dalam bahasa Korea, yakni ketika Yonghwa bertanya apakah fans menikmati konser.

"Are you enjoying the concert? Me too. You are really-really awesome. I am happy to meet you. I can see you closer," ujar Yonghwa sebelum melantunkan lagu Closer.

Di kesempatan berikutnya, Yonghwa berkata, "Thank you very much everybody. Do you like the concert? Do you have fun? Saya juga senang."

Seperti diketahui, "Between Us" ini menjadi konser pertama CNBLUE di Indonesia setelah empat tahun tak pernah datang. Di konser comeback-nya ini, CNBLUE menyanyikan 24 lagu yang berisi campuran lagu lama dan baru, serta single Korea dan Jepang.