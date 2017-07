OKEZONE MUSIC CHART: Dominasi Despacito Masih Belum Terkalahkan

JAKARTA - Memasuki akhir pekan, Despacito masih menguasai tangga lagu Itunes. Tembang milik Luis Fonsi dan Daddy Yankee itu semakin tak terkalahkan setelah penyanyi Justin Bieber sempat menyanyikannya. Di peringkat kedua, ada Charlie Puth melalui lagu Attention.

Posisi ketiga diisi oleh Shawn Mendes melalui There's Nothing Holdin' Me Back, yang disusul oleh Sam Hunt dan Niall Horan di peringkat keempat dan kelima. Sementara DJ Khaled dengan Wild Thoughts dan I'm The One masing-masing menduduki posisi ketujuh dan kedelapan.

Berikut urutan tangga lagu Hollywood pekan ini sebagaimana dirangkum oleh Okezone.

1. Despacito - Luis Fonsi dan Daddy Yankee

2. Attention - Charlie Puth

3. There's Nothing Holdin' Me Back - Shawn Mendes

4. Body Like a Back Road - Sam Hunt

5. Slow Hands - Niall Horan

6. Believer - Imagine Dragons

7. Wild Thoughts - DJ Khaled

8. I'm The One - DJ Khaled

9. God Bless The U.S.A - Lee Greenwood

10. Location - Khalid