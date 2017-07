OKEZONE MUSIC CHART: Melalui Dua Single, Heize Pimpin Tangga Musik K-pop

JAKARTA – Pekan ini, rapper sekaligus bintang Unpretty Rapstar 2, Heize, menunjukkan kedigdayaannya menguasai puncak tangga musik melalui Don't You Know. Tak hanya satu lagu, Heize juga menempatkan You, Cloud, Rains di peringkat keenam.

Di peringkat kedua, ada girlband MAMAMOO dengan single teranyarnya, Yes I Am. Sementara posisi ketiga diisi oleh girlband besutan YG Entertainment, BLACKPINK, melalui As If It's Your Last.

Pekan ini, G-Dragon yang sempat mendominasi tangga lagu melalui Untitled, 2014 harus puas berada di peringkat ketujuh. Sementara posisi buncit diisi oleh Crush yang berkolaborasi dengan Benzino melalui Outside.

Berikut daftar lengkap tangga lagu K-Pop selama sepekan sebagaimana dilansir dari Gaon Chart.

1. Heize - Don't You Know

2. MAMAMOO - Yes I Am

3. BLACKPINK - As If It's Your Last

4. A Pink - FIVE

5. Bolppalgan4 x 20 Years of Age - We Loved

6. Heize - You, Cloud, Rains

7. G-Dragon - Untittled, 2014

8. Hwang Chi Yeol - A Daily Song

9. Bolppalgan4 - You & I in The Beginning

10. Crush feat Beenzino - Outside