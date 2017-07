Demam Despacito Juga Serang Konser CNBLUE di Jakarta

JAKARTA - Demam Despacito menyerang berbagai pihak, tak terkecuali CNBLUE. Band rock andalan FNC Entertainment itu juga membawakan Despacito saat manggu di konser 'Between Us' di Jakarta.

Lagu ini terkesan dibawakan secara spontan oleh Yonghwa. Pasalnya, vokalis kelahiran 1989 ini tak hafal lirik aslinya ataupun menyiapkan lirik pengganti. Begitu juga dengan Jong Hyun sang gitaris yang mencoba menerka-nerka kunci lagi Despacito.

"I'll sing it later for you. Later. I will sing it for you," kata Yonghwa setelah beberapa waktu mencoba menyanyikan Despacito.

Sekadar diketahui, ini adalah kedatangan kedua CNBLUE ke Indonesia setelah terakhir pada empat tahun lalu. CNBLUE membuka konser dengan lagu Radio dan Can't Stop yang sempat diubah versi Jakarta.

Selesai dengan Can't Stop, CNBLUE masih memanjakan fans yang datang ke venue di ICE BSD, Tangerang dengan lagu-lagu lawas mereka. Yonghwa mengatakan ingin membawa penggemar kembali ke masa-masa awal debutnya CNBLUE dengan menyanyikan lagu-lagu lama.