Yonghwa Ubah Lirik Lagu Can't Stop dengan Jakarta di Konser CNBLUE

JAKARTA - Empat tahun tak datang ke Indonesia, CNBLUE tampaknya benar-benar rindu berat dengan Jakarta. Vokalis mereka, Yonghwa sampai membuat lagu yang didedikasikan untuk Jakarta dalam konser CNBLUE yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (15/7/2017).

Usai menyapa Boice Indonesia, CNBLUE langsung lanjut menyanyikan lagu lawasa unggulan mereka, Can't Stop. Yonghwa dengan sengaja mengubah lirik lagu Can't Stop dengan kata Jakarta.

"Jakarta. Jakarta. My Jakarta. My Jakarta. I can't stop loving you," Yonghwa melantunkan lirik Can't Stop versi Jakarta.

Setelah semenit lebih menyanyikan versi Jakarta, Yonghwa akhirnya membawakan Can't Stop versi aslinya. Seperti di video klipnya, Yonghwa bernyanyi sembari bermain piano.

Selesai dengan Can't Stop, CNBLUE masih memanjakan fans yang datang ke venue di ICE BSD, Tangerang dengan lagu-lagu lawas mereka. Yonghwa mengatakan ingin membawa penggemar kembali ke masa-masa awal debutnya CNBLUE dengan menyanyikan lagu-lagu lama.

"Oh my god. You are very hot. I am having fun. We just played old cnblue songs. We will bring back old memories. Apa kalian senang?" tutur Yonghwa di atas panggung yang disambut dengan teriakan antusias Boice Indonesia.