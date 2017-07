Buka Konser di Jakarta, CNBLUE: Jakarta, We Love You!

JAKARTA - CNBLUE akhirnya resmi kembali tampil di hadapan Boice (sebutan fans mereka) Indonesia, Sabtu (15/7/2017). CNBLUE membuka konser mereka dengan melantunkan lagu berjudul Radio.

Setelah menyanyikan lebih dari empat lagu, CNBLUE menyapa ribuan fans yang ada di ICE BSD, Tangerang. Keempat member secara bergantian menyapa penonton dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

"Hello everyone. What's up Jakarta? We are CNBLUE? Did you miss us? Apa kalian kangen kami? Apa kalian kangen kami? Hai semua. Saya Yonghwa. Nice to meet you. Jakarta, we love you," kata Yonghwa.

Jungshin melanjutkan, "Hai semua. Saya Jungshin. I am so happy today."

Sama seperti Yonghwa dan Jungshin, Jong Hyun dan Minhyuk juga menyapa dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Keduanya menekankan tentang kerinduan mereka pada Boice Indonesia yang sudah empat tahun tak ditemui.

"Hello, saya Jong Hyun. Nice to meet you again," ujar Jong Hyun.

Minhyuk menambahkan, "Halo, saya Minhyuk. It has been four years since we were in Jakarta. Let's enjoy now."