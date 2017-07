CD Langka Mendiang Michael Jackson Dilelang dengan Harga Fantastis

LOS ANGELES - Sebuah CD yang disebut sebagai salinan album terakhir milik Michael Jackson akan diluncurkan untuk dilelang. Menariknya, koleksi langka ini berisi lagu yang belum pernah dirilis dan mulai tersedia pada 19 Juli dengan tawaran minimum sebesar USD50 ribu.

Dilansir Sindonews, CD yang terdiri dari 12 lagu, lengkap dengan vokal yang sudah jadi ini, sebelumnya disimpan dalam kondisi rapi oleh asisten pribadi mendiang Michael. Dia juga menjadi asisten yang dekat dengan keluarga Raja Pop dunia itu dan telah ikut bepergian ke seluruh dunia bersamanya.

Penyelenggara mengharapkan tawaran lelang terakhir mencapai USD1 juta, meski pembelinya nantinya tidak memiliki hak atas lagu dan tidak dapat mendistribusikan atau memperbanyaknya.

Lagu Michael yang belum pernah dirilis tersebut akan menjadi bagian dari pelelangan online dari Gotta Have Rock and Roll yang juga mencakup barang-barang dari Kurt Cobain, Beyonce Knowles, The Rolling Stones, dan U2.

Selain album yang belum pernah dirilis, barang-barang pribadi Michael lain juga akan dilelang. Barang-barang tersebut terdiri dari foto dirinya yang digambar dengan tangan, pakaian, boneka teddy bear miliknya dan piala Oscar ‘Best Daddy in the World’ yang diberikan oleh anak-anaknya.

Dilansir Aceshowbiz, berikut daftar lagu dari album Michael Jackson yang belum pernah dirilis tersebut:

1. Monster

2. Breaking News

3. Stay

4. Keep Your Head Up

5. Everything's Just Fine

6. Black Widow

7. Burn Tonight

8. All I Need

9. Water

10. Let Me Fall in Love

11. Ready to Win

12. Soldier Boy