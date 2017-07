Sambut Donghae 'Suju' Selesai Wamil, Fans Menginap di Depan Kantor Militer

SEOUL - Satu lagi member Super Junior yang menyelesaikan tugas wajib militernya yakni Lee Donghae pada Jumat (14/7/2017). Menyambut hal itu, para penggemarnya bahkan rela menginap dan menunggu di luar kantor tempatnya bertugas untuk menyambut.

Selain fans, tampak juga Eunhyuk yang menyambutnya. Ini seperti sambutan balasan mengingat Donghae hadir dalam penyambutan di kala Eunhyuk selesai wajib militer pada dua hari lalu.

Tak berdiam diri, pria kelahiran 15 Oktober 1986 itu membalas sambutan fans lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan rasa syukur dan cemasnya saat mengetahui bahwa para ELF – sebutan fans Super Junior, menantinya sejak beberapa hari di depan kantornya.

"Aku tidak bisa tidur setelah mendengar beberapa ELF telah menunggu beberapa hati di depan Seoul Metropolitan Police Agency ditengah panasnya cuaca. Aku sangat cemas kalau itu akan mengganggu kesehatan kalian dan juga mungkin kalian tidak makan dengan benar. Mulai saat ini, aku akan memastikan kalau kalian tidak akan sendiri lagi," tulis Donghae.

Ia juga menambahkan bahwa ia dijadwalkan tampil dalam gelaran jumpa fans bersama rekan sub unit Super Junior D&E, yakni Eunhyuk, sebagai sambutan usai menjalani wamil. Dalam acara bertajuk D&E Fanmeeting 'Hello Again', mereka akan menyapa fans pada 23 Juli 2017 di Sejong, University Daeyang Hall.

Sambutan serupa juga ramai di dunia maya. Para fans di seluruh dunia menyambut Donghae di Twitter lewat tagar berbunyi #WelcomeBackDonghae yang sukses merajai Trending Topic Twitter.