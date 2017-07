Throwback Pendakian ke Mahameru, Al Ghazali Diajak Naik Rinjani

JAKARTA – Al Ghazali masih tak bisa melupakan indahnya Mahameru. Setelah berhasil menaklukkan puncak tertinggi di Pulau Jawa tersebut beberapa saat lalu, Al kembali mengingat masa-masa pendakiannya.

Al mengunggah foto saat ia tengah mendaki Mahameru. Dengan berlatar belakang puncak gunung, langit, dan tumbuhan-tumbuhan hijau, Al yang memegang tongkat untuk mendaki, berpose di depan kamera.

“Every mountain top is within reach if you just keep climbing. #Mahameru,” tulis Al di Instagram.

Throwback Al ke momen pendakiannya itu membuat netizen mengajaknya untuk naik gunung lagi. Tak sedikit yang mengajak putra sulung Maia Estianty ini untuk menaklukkan puncak gunung Rinjani.

“Kapan ke Rinjaninya?” tanya @hanna.azizaa. “Next, Rinjani bro,” sahut @am.roxx.