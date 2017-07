Citra Scholastika Ungkap Proses Penggarapan Soundtrack Film Mars Met Venus

JAKARTA - Musisi Citra Scholastika terpilih sebagai pengisi soundtrack utama film Mars Met Venus. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu rupanya ditunjuk langsung oleh pihak produksi, MNC Pictures sejak jauh-jauh hari.

Wanita berkulit eksotis ini mengaku gembira bisa menyumbangkan suara pada lagu yang berjudul Dulu, Kini, Nanti. Kata Citra, ia sudah diminta mengisi soundtrack sejak akhir 2016.

"Sebenernya sudah dari setengah tahun yang lalu, sudah memang diminta pihak produksi filmnya untuk mengisi soundtrack filmnya. Sampe akhirnya ketemu sama lagunya dan akhirnya jadilah lagu Dulu, Kini, Nanti," jelas Citra saat dijumpai usai Gala Premier Mars Met Venus di Plaza Senayan, Jakarta Selatan.

Proses penggarapan lagu dengan genre balad, jazz dan pop itu pun tidak membutuhkan waktu lama. Dijelaskan Citra segala proses berlangsung begitu cepat baik itu pembuatan lagu maupun videoklip.

"Pencipta lagunya Adis putra salah satu temen aku juga. Dan prosesnya cukup cepet yah dari pembuatan musiknya sampai videoklipnya. Yang atur satu sutradara dan satu produksi filmnya juga. Dan ada movieclipnya," sambungnya.

Mengisi soundtrack lagu di film garapan MNC Pictures sejatinya menjadi kali kedua bagi Citra. Sebelumnya wanita asal Yogyakarta itu pernah mengisi OST lagu di film 3 Dara yang berjudul, Turning Back To You.

"Dan sebenernya ini adalah kali kedua Citra bekerjasama dengan MNC Pictures. Yang pertama di lagu Turning Back To You di film 3 Dara. so ini Kedua," tambahnya.

Di samping itu, film Mars Met Venus sendiri mengusung genre komedi romantis yang dibagi menjadi dua bagian, Part Cewek dan Part Cowok. Garapan sutradara Hadrah Daeng Ratu itu mengisahkan kehidupan asmara antara Mila (Pamela Bowie) dan Kelvin (Ge Pamungkas).

Kisah segar dan berbeda dipastikan hadir dalam film tersebut. Part Cewek akan tayang lebih dulu pada 20 Juli 2017 lalu disusul dengan Part Cowok pada 3 Agustus 2017 di seluruh bioskop Indonesia.