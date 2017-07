Jelang Konser, Yong Hwa 'CNBLUE' Dijadwalkan Tiba Lebih Dulu di Jakarta

JAKARTA - Band asal Korea Selatan, CNBLUE, siap menggelar konser kedua mereka di Indonesia pada 15 Juli 2017 di BSD, Tangerang. Lewat konser bertajuk “CNBLUE LIVE [BETWEEN US] IN JAKARTA", keempat member dijadwalkan akan tiba lebih dulu sebelum menyapa fans pada pukul 18.30.

Kabar bahagia datang dari vokalis band Jung Yong Hwa yang dikabarkan akan tiba lebih dulu di Jakarta, hal itu karena ia baru menyelesaikan kegiatan solonya di Hong Kong. Pentolan band pelantun Royal Rumble itu baru saja selesai tampil di acara Korean Brand & Entertainment Expo bersama boyband B.A.P.

Beredar kabar di sejumlah akun media sosial fanbase CNBLUE , Yong Hwa akan tiba di Jakarta pada sore ini. Ia melakukan perjalanan terpisah dari Hong Kong ke Indonesia pada, Jumat (14/7/2017).

Sementara itu, ketiga member lainnya yakni Lee Jong Hyun (gitar), Lee Jung Shin (bass) dan Kang Min Hyuk (drum) akan melakukan penerbangan langsung dari Korea Selatan.

"Yonghwa akan Berangkat menuju Jakarta dari Hongkong dan Ke 3 member dari ICN ...See u Very Soon," tulis akun Twitter @cnblue4ina.

Jung Yong Hwa cs siap menyambut perilisan mini album terbarunya berjudul DO DISTURB yang akan diluncurkan pada 19 Juli 2017. Dalam momen comeback tersebut ia menggandeng rapper Loco untuk single berjudul That Girl.