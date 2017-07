Gara-Gara Poni, Yuki Kato Dinilai Mirip Song Hye Kyo, Emang Iya?

JAKARTA - Belum lama ini aktris cantik Yuki Kato memamerkan rambut barunya lewat Instagram pribadinya @yukikt. Dalam foto yang diunggah, Yuki tampak begitu percaya diri dan menunjukkan kecantikannya bak seorang model.

Netizen langsung mengklaim bahwa tampilannya tersebut mirip dengan Song Hye Kyo. Dalam foto itu pesinetron 22 tahun itu tampak mengenakan gaun berwarna terang lengkap dengan rambut poni yang hitam berkilau.

Sedikit tersenyum, perempuan kelahiran 2 April 1995 langsung menatap ke arah kamera. "If it comes; let it. If it goes; let it." #diaryukikato," tulis Yuki.

"Ko mirip song hye kyo πŸ˜πŸ˜‚,"tulis @sutriyani03. "Iyaa mirip song hye keo 😘😘," tambah @syafila_ekauti73.