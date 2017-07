Kunjungi Bali, Lindsay Lohan Banjir Ucapan Selamat Datang

JAKARTA - Lindsay Lohan secara tidak terduga mengunggah sebuah video singkat yang menunjukkan dirinya sedang berkunjung ke Bali. Dalam unggahannya itu, pemeran Maggy Patton di film Herbie: Fully Loaded menampilkan keindahan deretan sawah hijau di Pulau Dewata.

Melihat hal tersebut, netizen pun ikut berkomentar di unggahan instagramnya dengan ucapan selamat datang. Bahkan video ini telah disukai lebih dari 200 ribu orang.

"#seminyak πŸ˜‡ aku mencintaimu, saudaraku @mikelohan CONGRATS! (Welcome to bali)," tulis Lindsay Lohan.

Melihat unggahan tersebut, tak sedikit netizen asal Indonesia langsung berkomentar. Netizen pun begitu antusias menyambut kedatangan dari perempuan 31 tahun itu.

"Welcome to bali πŸ˜˜πŸ’‹," tulis @sridharma11.

"Welcome to bali,"tulis @annamachad.

"Welcome to Indonesia have a great Vacation," tulis @iwanbiring.

Berdasarkan kabar sebelumnya, Lindsay Lohan datang ke Bali setelah ia mendapatkan restu dari saudaranya untuk tidak datang menghadiri acara pernikahan adiknya itu di Amerika Serikat.