Kim Kardashian Jawab Kritikan Korset untuk Anaknya

LOS ANGELES – Kim Kardashian mengecam balik publik yang mengkritiknya karena memakaikan korset kepada anak pertamanya, North West. Semua berawal ketika pada awal pekan lalu Kim dan North sedang berjalan-jalan di New York.

Publik memberikan kritikan pedas kepada ibu dua anak tersebut lantaran North mengenakan dress oren yang dibalut dengan sebuah kain bermotif bunga-bunga yang dianggap sebagai korset oleh sebagian orang. Kim bersikeras bahwa apa yang dikenakan oleh North bukan korset.

“Gaun ini bukan aku yang desain, tapi sesungguhnya yang aku beli bukanlah sebuah korset. Ini hanya sebuah kain bagian depan yang terlihat seperti korset. Kupikir itu justru terlihat lucu. Ini hanya sebuah kain, bukan korset sebenarnya,” tegas Kim melalui video yang diunggah di akun Twitter-nya.

I would never put my daughter in a corset!It's a dress I bought that is a cotton fabric that laces up & looks like a corset! Just decoration pic.twitter.com/hZzZLs04sM