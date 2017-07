Dukungan Manis Ranty Maria untuk Ammar Zoni

JAKARTA - Kasus kepemilikan dan penggunaan narkoba yang melibatkan aktor Ammar Zoni masih berlanjut hingga saat ini. Sejak ditangkap pada 7 Juli 2017, aktor berusia 24 tahun tersebut tak tampak didampingi oleh Ranty Maria sang kekasih.

Dalam beberapa kesempatan pemeriksaan, hanya tampak hadir ayah, adik dan pengacara yang mendampingi. Ketidakhadiran kekasihnya tersebut menjadi pertanyaan publik terkait dukungan yang diberikan.

Meski Ranty sempat mengelak memberikan komentar saat disambangi ke lokasi syuting oleh awak media, ia akhirnya angkat bicara lewat sosial media. Dalam sebuah unggahan Instagram Story terbaru, ia menulis sebuah pesan dukungannya untuk Ammar.

"Bae, semua orang yang sayang sama kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, I'm always here," tulis Ranty sembari mengunggah potret mesra bersama Ammar.

Tak hanya sampai di situ, ia menambahkan sebuah nasehat dan juga ungkapan rindu serta sayangnya kepada sang kekasih.

"Always believe that God is good! It's all God's plan. So learn from it. Pray. Learn. Pray. Learn. And pray. Deep inside you, you have and absolutely good heart. And that's wht we all love you! I miss you," tambahnya.

Disamping itu, Ammar Zoni diringkus Kepolisisan Metro Jaya Jakarta Pusat karena memiliki ganja kering dalam toples seberat 39,1 gram dan penghisap sabu (bong) di kediamannya yang terletak di Depok, Jawa Barat. Kabar terkini melaporkan bahwa ia baru saja menjalani assesment di Badan Narkotika Nasional, Cawang, Jakarta Timur pada 12 Juli 2017.