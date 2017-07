FOTO: Baru Tiba di Indonesia, Ayu Ting Ting Rindu New Zealand

JAKARTA - Ayu Ting Ting baru tiba di Indonesia pada Sabtu, 8 Juli kemarin setelah berlibur sebelas hari di New Zealand. Belum genap satu minggu berada di tanah air, wanita berusia 25 tahun tersebut sudah rindu dengan tempatnya berlibur bersama anak dan sang adik.

Pada unggahan foto di akun instagram pribadinya, Kamis (13/7/2017) pedangdut asal Depok ini mengungkapkan kerinduannya. Ia memilih foto pemandangan pantai dan laut untuk dijadikannya potret menyampaikan rasa rindunya tersebut.

"Miss this place," tulisnya dalam caption.

A post shared by Ayu Tingting (@ayutingting92) on Jul 12, 2017 at 4:49pm PDT

Selama di New Zealand, Ayu yang saat itu ditemani anak, adik, dan sepupunya benar-benar fokus mengunjungi berbagai destinasi wisata tanpa beban pekerjaan sedikitpun. Ia bahkan sempat bertemu dengan Tantowi Yahya, Duta Besar Indonesia untuk New Zealand dan diberi kehormatan selama berada di kedutaan.

Netizen lantas mengomentari rasa rindunya tersebut. Ada yang curhat karena rindu dengan canda tawa yang biasa dipamerkan oleh pelantun tembang hits Sambalado ini.

"kangen bgt ma canda tawa ayu karena itu membuatku semangat....all the best pokoke buat ayu ILOVE U," tulis @ferdianpuriyono25.

Ada pula pengikutnya di akun instagram yang menghibur kerinduan ibu satu orang anak ini. Mereka yakin, Ayu Ting Ting akan bisa kembali ke tempat indah tersebut di lain kesempatan.

"You can go again at anytime ayu," pungkas pemilik akun @halizahnasuriali.