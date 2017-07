VIDEO: Liburan Usai, Bima Azriel Cemas Jalani Sekolah dan Syuting

JAKARTA - Aktor cilik Bima Azriel kini tengah disibukkan dengan jadwal syuting sinetron Raden Pamanah Rasa. Bocah berusia 11 tahun itu kini mulai ketar-ketir menjalani hari lantaran harus melakukan dua hal sekaligus yakni sekolah dan syuting.

Hal itu ia sampaikan saat mengetahui libur sekolahnya telah berakhir. Ia mengaku takut karena sudah memasuki tingkat akhir Sekolah Dasar dan mempersiapkan Ujian Nasional.

"Punya ketakutan karena ini kelas 6 (SD). Bentar lagi kan mau UN atau tes TO (try out) (dan) yang lain-lain. Aku kan mau masuk SMP," ujar Bima dalam tayangan OBSESI pada Kamis (13/7/2017).

Meski merasa takut, Bima mengatakan bahwa soal pembagian waktu ia sudah menyerahkan kepada sang mama. Ia pun mengaku hanya tinggal menjalani apa yang di jadwalkan.

"Kita harus mempersiapkan (diri). Kalau lagi ujian pasti mama minta libur. Mama yang ngatur semuanya. Aku tinggal ngejalanin aja," tambahnya.

Bima sudah mulai menjalani sekolah setelah menjalani libur pada hari ini. Sementara itu, proses syuting sinetron tetap berjalan.