Anaknya Suka Pevita Pearce, Mike Lewis: We'll See What Happens

JAKARTA - Mike Lewis rupanya sudah mendapat lampu hijau dari sang anak, Kenzo untuk memacari Pevita Perace. Dikisahkan Mike saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kenzo mulai nyaman dengan sifat dan karakter Pevita.

"Beberapa waktu lalu lagi family dinner. Iya itu lagi family dinner . I don't know, she just come to me. Ya, Kenzo like her. Bisa terlihat dari instagram Pevita mereka sangat akrab, she is very nice," papar Mike Lewis, 12 Juni 2017.

Seperti diketahui, isu kedekatan Mike Lewis dan Pevita Pearce memang cukup santer diperbincangkan sejak pertama kali muncul di media sosial. Bahkan, Mike sendiri sudah membenarkan kabar kedekatan tersebut.

"Aku memang bisa dibilang dekat juga dengan Pevita," ucap Mike Lewis.

Kendati demikian, Mike Lewis kembali berkilah saat disinggung mengenai kelanjutan hubungan dengan Pevita Pearce. "Aku enggak bisa bahas lebih dari itu, we'll see what happens ya. Hahaha," tandasnya.