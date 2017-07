Digosipkan Hamil di Luar Nikah, Celine Evangelista: Kita Sabar Saja Nak

Hayoo udah berapa bulan yah kira2? Kok Gede bgt yah perutnya? Hayoo kira2 gimana tuh yah? Haha πŸ˜œπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜ lucu yahh org2 pada rameee aja nebak2 atau lebih tepat nya "Su'udzon" . Kita diemin aja yah nak gausah dijawab.. biar makin seru liat org main tebak2an sendiri 😝 ahhaha . Kita sabar aja nak.. dosa mereka yg buat,mereka yg nanggung.. kita malah bertambah pahalanya kalau di Fitnah dan tetap sabar πŸ˜‡ . Nanti klo terbukti apa yg mereka tuduhkan itu Salah, biasanya juga pasti pada diem semua, jd penonton bisu seperti biasanya 😜 hahaha

A post shared by Celine Evangelista (@celine_evangelista) on Jul 8, 2017 at 1:34am PDT