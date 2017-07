PSY Legawa Didepak Wiz Khalifa dari YouTube

SEOUL – Dua hari lalu, tepatnya pada 11 Juli 2017, PSY harus menyerahkan gelarnya sebagai ‘artis dengan video terbanyak ditonton di YouTube’ kepada Wiz Khalifa.

Kala itu, See You Again yang dinyanyikan rapper 29 tahun itu ditonton 2.897.008.490 kali. Sedangkan Gangnam Style milik PSY disaksikan 2.894.956.457 kali, sehingga ada disparitas sekitar 2.052.033 antara kedua video itu.

Kemarin (12/7/2017), PSY akhirnya menanggapi 'kekalahan'nya itu. Melalui Twitter, dia merespons tautan berita Billboard berjudul ‘Gangnam Style Milik PSY Akhirnya Kehilangan Gelar Sebagai Video yang Paling Sering Ditonton di YouTube’.

Dalam unggahannya, PSY mengungkapkan, dirinya tak mempersoalkan kekalahan itu. Ia mengaku, bangga dengan pencapaiannya selama ini. PSY menjadi sosok fenomenal di industri musik dunia setelah merilis Gangnam Style pada tahun 2012.

Berkat lagu itu, diva pop Madonna mengundangnya secara khusus untuk tampil dalam konsernya di Madison Square Garden, New York, pada 13 November 2012.