FOTO: Kenalkan Laut Sebagai Saudara kepada Anak, Andien Bikin Netizen Terpukau

JAKARTA - Putra semata wayang musisi Andien dan Irfan Wahyudi, Anaku Asakara Biru (Kawa) bertemu dengan laut untuk pertama kalinya. Penyanyi 31 tahun itu baru saja mengenalkan indahnya suasana laut dan deru ombak kepada sang anak tepat diusia menginjak enam bulan.

Belum lama ini, Andien memang mengajak Kawa berlibur ke Bali. Saat berada di Pulau Dewata itulah pelantun tembang Let It Bet My Way ini langsung mengenalkan laut kepada sang anak sebagai saudara yang patut disayangi juga dijaga.

"Momen pertama kalinya Kawa melihat laut, syahdu dan bahagia sekali. Dia seperti teringat sesuatu. Jadi teringat waktu hamil 8,5 bulan kemarin di Sumba. Di Pantai Walakiri saya jalan ke tengah laut, saya memejamkan mata dan didatangi oleh ombak kecil," cerita Andien di Instagram.

Ia pun melanjutkan, "Ada sebuah visual bahwa ombak kecil itu menyapa Kawa yang sedang berada di perut. Kawa pun menendang-nendang. Betapa ajaibnya alam semesta. Terimakasih ombak kecil. Terimakasih telah mengingatkan kami bahwa kita adalah bagian dari alam semesta. Askara, perkenalkan.. Ini namanya Laut, saudaramu,"

Dalam foto yang diposting tampak Andien menggendong Kawa di bibir pantai. Mereka terlihat begitu gembira menikmati momen-momen keindahan laut Pulau Dewata.

Namun alih-alih mengomentari potret ibu dan anak itu, netizen justru terpukau dengan caption panjang yang di unggah Andien. Mereka memuji cara berbeda wanita 31 tahun itu berbicara soal laut terhadap sang buah hati.

"Captionnyaa love it," puji @febriyani90.

"Beautiful capture with beautiful caption 😍 smoga kawa kelak ramah terhadap sesama dan alam sekitarnya," timpal @aninditachi.