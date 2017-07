FOTO: Pamer Punggung Penuh Tato, Nikita Mirzani Dinilai Kurang Kerjaan

JAKARTA - Baru-baru ini aktris sekaligus model Nikita Mirzani kembali memamerkan lekuk tubuhnya di media sosial. Dengan hanya mengenakan bikini, mantan istri Saja Ukra itu tampil begitu seksi kala duduk di pinggiran batu karang.

Berkat aksi menggoda itu pulalah ibu dua orang anak ini menuai pujian beragam dari para pengikutnya di Instagram. Maklum, bagian punggung yang diumbar Nikita penuh dengan ukiran tato yang dianggap indah.

Netizen menilai tato itu membuat Nikita tampil semakin aduhai. "Indah kak pemandangannya. Tattonya juga kece @nikitamirzanimawardi_17," komentar @cardiina.ana17.

"Keren kalau dari belakang hot mom," timpal @rezkyspd.

A post shared by Nikita Mirzani (@nikitamirzanimawardi_17) on Jul 9, 2017 at 1:07pm PDT

Kendati demikian tak sedikit kritikan mengiringi potret Nikita tersebut. Bagi netizen, foto dengan caption "If you want to fly, you have to give up the stuff that weighs you down" tersebut dianggap tak pantas diumbar oleh Nikita.

Salah satu netizen menganggap dengan budaya Timur yang kental di Indonesia tidak seharusnya Nikita memposting foto berbusana bikini dengan punggung penuh tato.

"Astaga Gak ada lagi ya selain Foto telanjang. Kurang kerjaan banget," kritik @yuli_vionita.

"Pamer body. Kayak orang barat aja nyadar dong kalo kiga ini orang Timur," tambah @chiechie_hansen.479.