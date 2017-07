Makcomblang Song Joong Ki & Song Hye Kyo Akhirnya Terungkap

SEOUL - Kisah Cinta Song Joong Ki dan Song Hye Kyo terus menarik beberapa netizen dan penggemar. Beberapa netizen dan penggemar ingin tahu awal Song Joong Ki bisa dekat dan kenal dengan Song Hye Kyo.

Ternyata Song Joong Ki dibantu oleh rekan selebritasnya yang juga merupakan sahabat dekatnya. Ya, Jo In Sung merupakan makcomblang dari Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.

Jo In Sung ternyata memperkenalkan Song Joong Ki kepada Song Hye Kyo. Mengingat, In Sung adalah teman dekat Song Hye Kyo sejak di drama That Winter, the Wind Blows.

In Sung yang juga teman dekat Joong Ki pun mengenalkan dua sahabatnya itu. Hingga, Joong Ki pun mulai mendekati Hye Kyo. Apalagi aktris Kondang drama Full House ini merupakan wanita idamannya.

Seperti diketahui, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki akan menikah pada 31 Oktober mendatang. Keduanya pun telah mendapatkan restu dari orang tua untuk menikah. Demikian seperti dilansir Sindonews.