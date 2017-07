Ayahanda David NOAH: Om Menyayangkan Ini, Tapi Merekalah yang Berhak Membuat Pilihan

JAKARTA - Ayahanda dari David NOAH, Didi Albert Dorfel telah mengetahui kalau putranya digugat cerai oleh Gracia Indri di Pengadilan Negeri Bandung pada 4 Juli 2017 lalu.

Sebagai orangtua, Didi mengaku sangat sayang terhadap keduanya, baik Gracia maupun David. Dirinya menyadari bahwa perceraian adalah perjalanan dan pilihan hidup mereka.

"Om sayang keduanya. Om selalu doakan kebahagiaan buat mereka. Tapi ini adalah journey mereka, dan hanya merekalah yang berhak membuat pilihan," ujar Didi melalui sambungan telefon.

Namun, Didi pun mengungkapkan rasa menyesalnya terhadap gugatan cerai tersebut. Tetapi, ia tetap mendoakan kebahagiaan untuk Gracia dan David, dan berharap kalau mereka tetap di jalan Tuhan.

"Sangat disayangkan, tapi om tetap mendoakan kebahagiaan untuk anak-anak ini, together or not. Harapan om dalam perjalanan kedepan, mereka tetap mendahulukan cari kerajaan Allah. Selebihnya akan ditambahkan padanya," tuturnya.