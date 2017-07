David "NOAH" Digugat Cerai, Ayahanda Langsung Jatuh Sakit

JAKARTA - Gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Gracia Indri terhadap David Kurnia Albert atau yang lebih dikenal dengan David NOAH ternyata sudah diketahui dan dibenarkan oleh ayah dari keyboardis grup band NOAH tersebut, Didi Albert Dorfel.

"Iya benar kabar itu, saya juga baru tahu ada dokumen gugatan itu," ujar Didi melalui sambungan telefon.

Namun sayangnya, Didi belum bisa untuk menjawab setiap pertanyaan awak media lebih dalam lagi. Ia pun mengungkapkan kalau kondisi kesehatannya sedang tidak baik, yakni tengah terkena asam lambung.

"Bilangin I'am not too well untuk melayani semua teman infotainment. Mohon maaf," tandasnya.

Gracia Indri resmi melayangkan gugatan cerai terhadap David di Pengadilan Negeri Bandung pada 4 Juli 2017 lalu.