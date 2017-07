Terpesona Suara Joe Taslim dan Reza Rahadian, BCL Ajak Kolaborasi

JAKARTA - Album baru aktris Bunga Citra Lestari bertajuk "It's Me BCL" baru saja diluncurkan pada Selasa (12/7/2017). Dalam kesempatan tersebut istri Ashraf Sinclair tersebut diketahui menggandeng dua orang rekannya sesama aktor film untuk mengisi suara dalam album terbarunya.

Nama Joe Taslim yang dikenal sebagai aktor laga Indonesia yang juga terkenal di perfilman luar negeri, diketahui ikut ambil bagian dalam album yang digarap selama lima tahun tersebut. Bahkan, BCL mengaku tak menyangka bahwa pria 36 tahun tersebut memiliki suara yang cukup merdu dan tahu banyak soal musik.

"Karena saya salah satu orang yang kaget dengan suara Joe Taslim. Pernah dia datang untuk mengisi acara konser MOX sama Mas Andi Rianto. Dia mau bikin aktor-aktor dan aktris-aktris nyanyi di acara itu. Aku kebetulan juga diminta nyanyi di situ juga karena aku pemain film, dan aku kolaborasi sama Joe Taslim," ujar BCL yang ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2017).

"Awalnya aku enggak nyangka sama suaranya Joe Taslim, aku malah mikir dia aktor laga, nanti aku ditendang lagi. Tapi ternyata pas dengar suaranya, enggak sesuai sama ekspektasi aku. Ternyata suaranya bagus, dia juga senang menyanyi, dan tahu musik, dan dia nyanyinya pakai rasa," sambungnya.

Sempat mendengar suara merdu Joe Taslim, ternyata membuat ibu dari Noah Sinclair tersebut mengajaknya untuk berduet dalam lagu berjudul Rindu Kamu. Ia bahkan mengaku bahwa atlet judo ini cukup antusias dengan tawarannya untuk berduet di lagu tersebut.

"Waktu itu aku mau duet sama Joe Taslim dan akhirnya aku tawarin dia nyanyi dalam bentuk album, dan dia excited. Akhirnya ya sudah, dia sahabat aku, dan ada sebuah potensi besar, jadi why not. Jadi bukan karena sosok Joe Taslim nya akhirnya aku ajak dia duet dalam album ini, tapi karena kemampuan dia," papar BCL.

Sementara itu, aktor tampan Reza Rahadian juga diketahui menjadi salah satu pengisi suara dalam album terbaru BCL tersebut. Ia bahkan diminta untuk menyanyikan lagu berjudul Jangan Gila yang sebelumnya sempat dipopulerkan oleh BCL pada album bertajuk "The Best of BCL" yang dirilis pada tahun 2013 lalu.

Produser Aquarius Musikindo, Iman Sastrosatomo bahkan menyatakan bahwa Reza Rahadian sangat sulit untuk diminta mengunjungi studio. Ia bahkan menyatakan bahwa pria berusia 30 tahun tersebut merasa minder dan tidak bisa memberikan kemampuan terbaiknya untuk mantan lawan mainnya dalam film Habibie & Ainun tersebut.

"Mengajak Reza Rahadian bernyanyi, untuk menggeret dia ke studio itu membutuhkan proses panjang. Saya telefon dia setiap hari, Unge juga telepon dia setiap hari, dan sempat menolah karena takut tidak bisa memuaskan keinginan Unge," papar Iman Sastrosatomo, selaku produser Aquarius Musikindo.

"Tapi dia (Reza Rahadian) menunjukkan bahwa ia bisa menampilkan yang terbaik," tandasnya.