Bunga Citra Lestari Butuh 5 Tahun Rampungkan Album Terbaru

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari, diketahui baru saja merilis album terbarunya bertajuk "It's Me BCL". Istri dari Ashraf Sinclair tersebut bahkan menjadikan lagu Aku Wanita yang sempat dipopulerkan oleh Reza Artamevia, sebagai single perdana dengan ditambah aransemen apik dari DJ Dipha Barus.

Butuh waktu selama 5 tahun bagi penyanyi bersuara merdu, Bunga Citra Lestari, atau yang akrab disapa BCL dalam merampungkan album terbarunya. Album tersebut bahkan disebut-sebut merupakan album yang menggambarkan identitas asli dirinya, yang ia buat bersama Almarhum Suwardi Widjaja, atau pak Iin, produser dari Aquarius Musikindo.

"Album It's Me itu identitas diri. Sebenernya kayak re-branding my self ya. Bukan dari masalah mau menciptakan lagu sendiri, tapi lagu di album ini sudah aku banget," ujar BCL pada konfrensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

"Tentunya ada kisah sendiri di lagu-lagu yang aku rekam bersama pak Iin yang sudah aku anggap seperti ayah sendiri. Dan ini jadi ajang aku meyakinkan kalau aku bisa menyelesaikan album ini setelah Pak Iin enggak ada," sambungnya.

Lebih jelasnya, waktu 5 tahun yang dibutuhkan ibu dari Noah Sinclair tersebut untuk merampungkan albumnya memang dengan sengaja ia lakukan. Ia nampaknya memang tidak ingin terburu-buru dan percaya bahwa akan ada saat dimana momen tersebut tiba.

Belum lagi ia mengaku telah mendapatkan dukungan, bukannya paksaan untuk cepat-cepat merilis album terbarunya. Bahkan ia menyatakan bahwa orang-orang terdekatnya tentu akan terus mensupport dirinya dan sebagai manusia dirinya hanya menunggu kapan waktu terbaiknya tiba.

"5 tahun itu waktu yang lama. Pada saat itu aku meyakini perjalan karir selalu ada up down dari semua perjalanan dan aku percaya pada momen. Jadi aku enggak mau keukeuh harus sekarang (rilis), aku percaya disaat momen itu datang dan aku menyerahkan itu semua sama yang diatas. Which is itu adalah gift terbesar dalam hidup aku. Dan aku ngerasa enggak ada yang ngejar aku untuk bikin album ini karena aku enggak mau paksain cuma karena deadline atau kata orang," tuturnya.

"Aku percaya ini babynya aku dan aku enggak mau tergesa-gesa, sampai yakin dan percaya diri, dan orang-orang disekitar aku support, makanya aku sabar menunggu. Jadi aku percaya sama menunggu untuk mendapatkan momen terbaik," tambahnya.

Pada penggarapan album terbarunya ini, BCL diketahui merangku beberapa musisi papan atas Indonesia. Sebut saja Andi Rianto, Dewiq, Pay, Melly Goeslaw, Ade Govinda, dan masih banyak yang lainnya. Impian BCL untuk bisa membawakan lagu karangan Yovie Widiantopun akhirnya bisa terwujud di album It's Me BCL, dengan judul Jera.

Tidak hanya sekedar menggandeng musisi untuk membantunya merampungkan album yang tertunda hingga 5 tajun lamanya ini. Wanita berusia 34 tahun ini bahkan menggandeng aktor Joe Taslim dan Reza Rahadian untuk berduet dengannya dalam lagu berjudul Rindu Kamu dan Jangan Gila.

Dalam album terbaru BCL, diketahui akan ada 10 buah lagu. Diantaranya:

1. Aku Wanita feat Dipha Barus

2. Jera (Hatiku Masih Milikmu)

3. Rindu Kamu feat Joe Taslim

4. Tundukan Dunia

5. Aku Bisa Apa?

6. Jangan Gila feat Reza Rahadian

7. Trauma

8. Persepsi Cinta

9. Akulah Cinta

10. Hari Bahagia feat Daniel Christanto