Wiz Khalifa Geser PSY sebagai Raja Youtube

LOS ANGELES – Berakhir sudah kejayaan video klip Gangnam Style di Youtube. Lagu milik solois Korea, PSY tersebut harus merelakan title sebagai video klip paling banyak ditonton di Youtube kepada single Wiz Khalifa, See You Again.

Per Selasa 11 Juli 2017 malam, See You Again sudah ditonton lebih dari 2.897.008.490 kali. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari Gangnam Style yang telah ditonton 2.894.956.457.

“Aku sangat senang dan berterimakasih kepada semua orang yang mendukung lagu ini dan videonya di Youtube, dan senang bisa menginspirasi dan mempengaruhi banyak hidup orang,” kata Wiz seperti dilansir CNN.

Wiz melanjutkan, “Aku ingat saat membuat akun Youtube 2007 lalu dan punya harapan saat mengupload video dan kala itu mencapai 10 ribu view. Satu dekade berselang, rasanya luar biasa menjadi bagian dari video paling banyak ditonton di Youtube.”

See You Again sendiri memang sangat fenomenal sejak awal perilisannya. Sebagai lagu yang digunakan untuk soundtrack film Furious 7, lagu ini sangat mewakili perasaan fans, keluarga, teman, dan juga isi film untuk mendiang Paul Walker.