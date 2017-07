FOTO: Netizen Berharap Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan Menikah

JAKARTA - Hubungan pertemanan antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan nampaknya terus menerus terjalin. Pasalnya meski sempat dikabarkan merenggang, keduanya masih tetap terus saling menghubungi satu sama lain.

Hal tersebut baru-baru ini diketahui lewat unggahan Ivan Gunawan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, Ivan Gunawan nampak mengunggah foto wajah sang sahabat dengan keterangan foto yang menyatakan bahwa dirinya baru saja usai menerima telepon darinya.

"thank u for urcall ayy. miss u more ... semangat kerja di solo yah," tulis pria yang akrab disapa Igun pada keterangan foto.

A post shared by Ivan Gunawan (@ivan_gunawan) on Jul 9, 2017 at 10:40pm PDT

Unggahan Ivan Gunawan tersebut sontak membuat netizen meminta desainer sekaligu pembawa acara tersebut untuk segera menikahi Ayu Ting Ting. Bahkan netizen berharap agar kebahagiaan Igun ketika di telepon Ayu Ting Ting tidak hanya kebahagian

"Cepet halalin don kak @ivan_gunawan. bahagia liatnya," tulis hudriazulvika.

"Cepet nikahin kaaa biar ayu ada yg imamin dan sayang sama dia dan bilqis, @ivan_gunawan," tulis mayawijayak.

"My love..kesayanganku @ayutingting92 semoga berjodoh sama kak @ivan_gunawan," tulis efni_kassa_sukati.