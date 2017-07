Serius Bangun Karier Bermusik, Niall Horan Bakal Garap Lagu Kolaborasi Hingga Tur Konser

LOS ANGELES - Setelah memutuskan untuk meninggalkan One Direction dan bersolo karier, Niall Horan nampaknya benar-benar serius untuk membangun karier bermusiknya. Akan menggelar tur konser keliling dunia bertajuk ‘Flicker Sessions 2017’, Niall akan menampilkan musik solo terbarunya yang rencananya dimulai pada 29 Agustus 2017 di kota asalnya, Dublin, dan kemudian disusul dengan London, Stockholm, Sydney, Tokyo, Mexico City, Los Angeles dan Rio de Janeiro.



Petualangan selama 21 hari yang akan dijalani oleh Niall kemudian dilanjutkan dengan kunjungannya ke Amerika Utara yang akan dimulai pada 29 Oktober 2017 di Philadelphia dan ditutup pada 22 November 2017 di San Francisco. Tiket untuk konser di AS dan Kanada akan mulai dijual pada hari Sabtu, 15 Juli 2017 pukul 10.00 waktu setempat.



Sementara itu, pria 23 tahun itu telah merilis dua single solonya yang berjudul Slow Hands dan This Town yang ternyata cukup menjadi hits di industry music Hollywood. Pada bulan lalu, Niall juga ikut berkontribusi dan tampil di konser One Love Manchester milik Ariana Grande yang didedikasikan khusus untuk para korban serangan 22 Mei di Manchester Arena.



Dikutip dari Rollingstone, dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Niall nampak berbagi bocoran mengenai rencananya untuk berkolaborasi dengan pelantun lagu Hotel California, Don Henley.

“Saya memiliki hubungan yang erat dengannya dan Don pernah berbicara tentang kemungkinan untuk membuat beberapa tulisan (lagu) bersama. Jadi, meski hanya duduk dan bermain musik bersamanya, itu sudah cukup bagi saya,” pungkas Niall.