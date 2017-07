Ucapan Selamat Ultah Krisdayanti untuk Aurel Tuai Pro Kontra

Doa buat kakak @aurelie.hermansyah tersayang on your 19th birthday semoga menjadi anak sholeha ,semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, selamat dunia dan akherat, diberikan hidayah dan ilmu yg manfaat, diberikan kesehatan dan umur dan rejeki yg berkah, menjadi anak yg berbakti dan menjadi manusia dengan martabat yg baik dimata Allah & manusia . Stay cool n pretty !! . . Mimi/july10-2017

