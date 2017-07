Chelsea Islan Unggah Foto Selfie, Netizen: Cantiknya Semena-mena

JAKARTA – Chelsea Islan kembali membuat ramai dunia maya. Jika sebelumnya terkait foto bersama Bastian Steel, kali ini kegaduhan hanya dimulai gara-gara dirinya mengunggah foto selfie.

Paras cantik Chelsea tak bisa dipungkiri mampu membuat netizen berdecak kagum. Tak heran jika foto tersebut dibanjiri pujian dari para netizen dan bahkan ada yang menyebut bahwa kecantikan Chelsea semena-mena.

Eyes are the windows to the soul. ❤️ A post shared by Chelsea Elizabeth Islan (@chelseaislan) on Jul 9, 2017 at 11:24pm PDT

“Cantiknya semena-mena,” tulis pemilik akun @victorvardam.

“Serakah nih cantiknya diambil sendiri,” puji @dhanirachman.

Dengan tatapan tajam ke arah kamera ditambah dengan pantulan sinar matahari, wajah Chelsea Islan dalam foto tersebut semakin cerah. Semuanya menjadi semakin lengkap karena rambut hitam panjang Chelsea yang terurai menjadi sedikit berwarna merah akibat pantulan cahaya.

“Eyes are the windows to the soul,” tulisnya dalam caption foto itu.