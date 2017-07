Ini Jawaban Song Joong Ki saat Ditanya Kabar Pernikahan

SEOUL - Song Joong Ki akhirnya menunjukkan wajahnya usai kabar pernikahannya telah terungkap. Aktor berusia 32 tahun ini terlihat antusias saat mempromosikan film terbarunya yang berjudul The Battleship Island.



Song Joong Ki pun malu saat ditanya mengenai kabar pengumuman pernikahannya dengan Song Hye Kyo, aktor Nice Guy ini menjawab pertanyaan yang menggantung mengenai kabar pernikahannya yang menghebohkan para netizen dan fans.



"Sepertinya tidak terjadi apa-apa mari fokus untuk The Battleship Island," ujar Joong Ki seraya tersenyum seperti dikutip Koreaboo.



Dalam hal ini, ia mengenakan kemeja biru yang terlihat besar. Song Joong Ki terlihat menunjukkan aura yang berbeda. Ia pun terlihat dengan aura positif yang telah menunjukkan dirinya bakal menjadi suami dari Song Hye Kyo dalam mempromosikan film The Battleship Island.



Seperti diketahui, kisah cinta Joong Ki dan Hye Kyo dimulai saat keduanya membintangi drama Descendants of The Sun. Benih-benih cinta mulai bersemi di kala keduanya sedang syuting drama itu pada 2015.

Keluarga Hye Kyo dan Joong Ki sudah saling bertemu. Mereka juga saling peduli satu sama lain. Joong Ki dan Hye Kyo akan menikah pada 31 Oktober mendatang.