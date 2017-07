Kisah Cinta Mau Seperti di Drama Korea? Yuk Belajar dari Cerita Asmara Song Song Couple

JAKARTA - Kisah cinta Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menarik untuk dipelajari. Kabar pengumuman pernikahan mereka pada tanggal 31 Oktober nanti memperlihat wujud kisah cintanya di layar kaca dalam bentuk nyata.



Mengutip Sociolla, Ini 5 hal yang bisa Anda pelajari dari perjalanan cinta Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.



1. Tak mengumbar hubungan cinta

Di zaman sosial media sekarang, dengan batas antara privasi dan konsumsi publik sudah nyaris setipis benang, kehidupan percintaan selebritas kerap dipertontonkan layaknya film di layar kaca. Namun, hal ini tidak terjadi antara Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Mereka menyimpan kisah asmaranya rapat-rapat walaupun sudah banyak yang menebak hubungan kasih di antara keduanya.



2. Profesional dalam bekerja

Mereka tetap profesional dalam bekerja walaupun berada dalam lingkup kerja yang sama. Tidak pernah terdengar kalau syuting dibatalkan karena salah satunya sedang ngambek. Media juga memperkirakan kedekatan hubungan mereka karena kemesraan dalam setiap adegan di Descendants of The Sun. Sedangkan, para penggemar mereka yang terbius akting keduanya ikut berharap drama tersebut menjadi realita.



3. Saling mendukung karier masing-masing

Walau sering menampik kedekatan di antara keduanya, ternyata diam-diam mereka saling mendukung karier masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan dengan kehadiran Song Hye Kyo di acara jumpa penggemar Song Joong Ki tahun 2016 lalu. Song Joong Ki pun melakukan hal yang sama. Manis banget kan?



4. Pintar menyembunyikan perasaan

Bukankah hubungan yang indah seperti itu, ladies? Tidak berlebihan namun pas porsinya. Beberapa kali, keduanya kerap menunjukkan perhatian satu sama lain. Seperti saat Song Joong Ki menyandarkan kepalanya ke Song Hye Kyo, menyanyikan lagu Always yang menjadi theme song di Descendants of The Sun dan menatap mata satu sama lain. Yang melihat, mungkin menyangka semua hanya gimmick. Siapa sangka ini adalah perwujudan kedekatan keduanya.



5. Memberi bukti bahwa cinta manis layaknya drama Korea bisa terjadi

Selama ini orang menilai, drama Korea terkesan menjual mimpi dan cinta yang tak masuk akal. Pernikahan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki memberikan harapan kalau cinta yang manis bisa saja terjadi. Jadi, teruslah bermimpi, jatuh cinta dan suatu saat bukan tak mungkin Anda menemukan cinta sejati.