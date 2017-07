Video Klip Terbaru Jay-Z Bikin Beyonce Tersentuh

LOS ANGELES - Jay-Z telah merilis sebuah video klip baru untuk sebuah lagu yang memiliki judul sama dengan album terbarunya, yakni 4:44. Video eksklusif ini akan membuat Anda merasa nostalgia sekaligus emosional, karena menampilkan cuplikan Jay-Z dan istrinya Beyonce Knowles yang tengah bersama-sama serta visual yang tak terlihat dari putri pertama mereka, Blue Ivy.



Video berdurasi delapan menit tersebut juga menampilkan seorang anak laki-laki yang menyanyikan Feeling Good dari Nina Simone. Serta sebuah adegan yang diambil dari film dokumenter 1983 yang dibintangi oleh Eartha Kitt berjudul All by Myself: The Eartha Kitt Story dimana sang aktris berbicara tentang cinta dan kompromi. Video tersebut diakhiri dengan cuplikan Blue Ivy yang melakukan rapp untuk lagu berjudul Blue's Freestyle / We Family.



Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, 4:44 adalah lagu emosional yang menunjukkan sisi rentan Jay-Z saat dia meminta maaf pada istrinya karena telah membohongi dirinya.



“Saya terbangun, secara harfiah, pukul 4:44 pagi untuk menulis lagu ini, jadi ini menjadi judul album dan segalanya. Ini juga menjadi judul lagu karena ini adalah lagu yang kuat, dan saya percaya ini salah satu lagu terbaik yang pernah saya tulis,” jelasnya.



Video klip untuk 4:44 ini sekaligus menindaklanjuti video sebelumnya yakni The Story of O.J. Dan Episode One: Footness for The Story of O.J. yang menampilkan Kendrick Lamar, Will Smith, Chris Rock dan masih banyak yang lainnya yang juga berbicara tentang rasisme di Amerika Serikat.